Suspeito dos ataques em Minnesota identificado pela polícia, mas ainda em fuga

As autoridades norte-americanas identificaram o suspeito dos ataques às casas de deputados democratas no estado do Minnesota, nos Estados Unidos.

Segundo duas fontes da polícia à CNN, o suspeito foi identificado como Vance Boelter, de 57 anos, que trabalha para uma empresa de segurança e teve formação de armas com militares do exército norte-americano.

No interior do carro do suspeito, as autoridades encontraram uma lista com cerca de 70 nomes, que incluem defensores dos direitos ao aborto e deputados de Minnesota e outros estados. A polícia encontrou também um cartão do Dia do Pai endereçado ao suspeito dentro de um saco com munições.

Dentro do carro estavam também folhetos com a frase "No Kings", em referência aos protestos às políticas de Donald Trump marcados para este sábado.