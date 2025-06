Trump e Putin falam ao telefone sobre a situação no Médio Oriente

Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos falaram este sábado ao telefone durante quase uma hora, com Vladimir Putin a condenar a escalada de tensão entre Irão e Israel.

Citado por agências noticiosas russas, o conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, afirmou que o chefe de Estado russo condenou a ofensiva de Israel contra o Irão.

"Vladimir Putin condenou a operação militar de Israel e expressou preocupação séria sobre uma possível escalada do conflito, que trará consequências imprevisíveis para a situação no Médio Oriente", declarou a jornalistas. Já Trump descreveu os acontecimentos como "muito alarmantes".

Sobre a situação na Ucrânia, o conselheiro do Kremlin adiantou que Trump disse a Putin que estava pronto para continuar as negociações com a Ucrânia após 22 de junho, apelando a uma resolução rápida do conflito.