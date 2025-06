"Dia Sem Rei". Milhares de norte-americanos saíram à rua contra Trump

Milhares de manifestantes marcharam por toda a cidade de Los Angeles contra Donald Trump no "Dia Sem Rei", com militares da Guarda Nacional posicionados na baixa e alguns confrontos com a polícia.

"Este não é o modo norte-americano", disse à Lusa Tyler Massey, 46 anos, que compareceu ao protesto no vale de São Fernando, uma das zonas mais populosas de Los Angeles, com um cartaz onde se lia "No Kings" ('sem reis'). "Temos de exercer o nosso direito à liberdade de expressão e protestar contra a tirania", afirmou o norte-americano, que se mostrou muito preocupado com a situação atual. "Fizemos uma revolução contra um rei e não vamos permitir que outro seja coroado", garantiu. Massey questionou os motivos por detrás das rusgas de imigração que abalaram a cidade na última semana. "Se fossem atrás de criminosos, eu apoiava. Mas estão a perseguir pessoas de família, trabalhadores, e isso causa mais mal que bem", acrescentou