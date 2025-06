França retira a Legião de Honra a Sarkozy após condenação definitiva por corrupção

Nicolas Sarkozy perdeu a Legião de Honra, a mais alta distinção oficial francesa, após a sua condenação definitiva por corrupção, agora que o ex-presidente esgotou todos os recursos legais disponíveis.

Um decreto publicado este domingo no Diário Oficial formaliza a retirada da condecoração, com efeito retroativo a 17 de maio de 2023, data em que Sarkozy foi condenado a três anos de prisão, dois dos quais com pena suspensa.

A Justiça considerou o ex-presidente francês definitivamente culpado de tentar corromper o magistrado do Supremo Tribunal, Gilbert Azibert, para obter informações confidenciais relacionadas com outra investigação judicial de que era alvo.

Sarkozy, que liderou o país entre 2007 e 2012, cumpriu parte da pena de prisão sob vigilância eletrónica durante três meses, tendo depois obtido liberdade condicional, por ter mais de 70 anos.