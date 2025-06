Israel ataca aeroporto de Mashhad, Irão lança oitava vaga de ataques

O Irão lançou este domingo a oitava vaga de ataques contra Israel, avisando israelitas para não viajarem ou visitarem "áreas críticas" para sua segurança, na TV estatal iraniana.

"Temos uma base de dados de áreas críticas em territórios ocupados por Israel e pedimos que não deixem que o regime vos use como escudos humanos. Não permaneçam perto dessas áreas críticas", indicou um porta-voz das forças armadas iranianas, citado pela agência Reuters.

O aviso, que foi dado por volta das 19 horas de Lisboa (21h30 em Teerão) foi seguido de ataques a Haifa, Telavive e Jerusálem. As forças israelitas avisaram, entrentanto, que é seguro deixar os abrigos, sinalizando que a ameaça iraniana terminou.

Antes, o exército israelita realizou um ataque aéreo ao aeroporto de Mashhad, a terceira maior cidade do Irão, a aproximadamente 2.300 quilómetros de Israel. Em comunicado as Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram que este foi o ataque mais profundo realizado por Israel em território iraniano desde o início do ataque ao Irão na sexta-feira.

A imprensa iraniana também deu conta de explosões na cidade de Mashhad, no nordeste do país. "Dois locais em Mashhad sofreram explosões e incêndios", informou a agência de notícias Fars, acrescentando que "as defesas aéreas foram ativadas na área".

À agência noticiosa iraniana IRNA, o vice-presidente do Irão, Formin Khatibzadeh, adiantou ainda que Israel atingiu um dos prédios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ferindo vários funcionários.

A polícia israelita anunciou ainda que prendeu dois israelitas suspeitos de "realizar missões para os iranianos nos últimos dias" enquanto o país está "em guerra com o Irão", segundo um comunicado da polícia e da Shin Bet, a Agência de Segurança Interna. Estes dois "cidadãos judeus" são suspeitos de "terem cometido um crime de segurança sob a direção dos serviços de inteligência iranianos", afirma o comunicado.

Em comunicado, o exército israelita avançou que mísseis iranianos atingiram vários locais, tendo sido registados pelo menos sete feridos nos ataques deste domingo.