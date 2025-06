Netanyahu promete que Teerão pagará "preço elevado" por matar civis

"Quem as ouviu e cumpriu, e se encontrava numa zona protegida, salvou-se. Quem não o fez, infelizmente, ficou ferido", disse o governante.

O chefe do Governo expressou pesar "pela perda de vidas" e exortou a população a seguir as diretrizes de segurança.

Netanyahu dirigiu-se ao local onde um edifício de dez andares, agora quase destruído e com a fachada completamente aberta, foi atingido no sábado à noite por um míssil balístico.

Forças israelitas atacaram sede do Ministério da D(...)

Guerra no Médio Oriente

O primeiro-ministro estava acompanhado pelos ministros da Defesa, Israel Katz, e da Energia e pelos comissários da Polícia, Bombeiros e Resgate, além das autoridades locais de Bat Yam.

O Presidente israelita, Isaac Herzog, também esteve presente no local e reiterou que o objetivo de Israel com esta ofensiva aérea sem precedentes contra o Irão é "mudar a realidade no Médio Oriente".

Herzog acusou a República Islâmica de armar outros inimigos regionais e de desenvolver a sua capacidade nuclear, "a mais perigosa para a humanidade".

No entanto, de acordo com o meio de comunicação norte-americano Axios, Israel não dispõe das bombas "anti-bunker" ou dos grandes bombardeiros necessários para destruir a central de enriquecimento de urânio iraniana Fordo, construída numa montanha a grande profundidade, pelo que está a pedir aos Estados Unidos que se envolvam na ofensiva.