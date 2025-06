Novas explosões ouvidas este domingo na capital do Irão

Os meios de comunicação social iranianos, Khabar Online e Ham Mihan, noticiaram que os sistemas de defesa aérea no oeste e noroeste de Teerão tinham sido ativados "para contrariar novos ataques", enquanto o diário iraniano Shargh transmitiu um vídeo que mostrava colunas de fumo no leste da capital.

Novas explosões foram ouvidas este domingo em Teerão, capital do Irão, no terceiro dia de um ataque israelita em grande escala contra a República Islâmica , avançou um jornalista da agência AFP no local.

As autoridades informaram que continuam as buscas (...)

O exército israelita garantiu ter atingido mais de 80 alvos em Teerão, em ataques aéreos noturnos que envolveram "cerca de cinquenta caças".

"Durante toda a noite, os caças da Força Aérea sobrevoaram Teerão e atingiram infraestruturas e alvos do projeto nuclear iraniano", segundo um comunicado militar, citado pela AFP.

Israel atingiu "mais de 80 alvos, incluindo o Ministério da Defesa [e o que Israel descreve como] a sede do projeto nuclear [militar] iraniano [a Organização de Investigação e Inovação Defensiva, ou Sepand, segundo a sigla persa], bem como alvos onde o regime escondia arquivos nucleares".

Por sua vez, o governo iraniano anunciou que o metro e as mesquitas de Teerão permanecerão abertos 24 horas por dia para que a população se refugie dos ataques israelitas, que retomaram ao meio-dia os bombardeamentos contra a capital iraniana.

A porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, anunciou que "as mesquitas, as escolas e o metro estarão à disposição do público como abrigos", quando os meios de comunicação social nacionais começaram a noticiar novos bombardeamentos israelitas nos bairros de Saadat Abad e Punak, no noroeste da capital. O portal iraniano Khabar Online noticiou que o Instituto de Investigação Niroo, na região noroeste de Teerão, foi atacado por Israel.

Segundo a agência Young Journalists Club, próxima do governo iraniano, as defesas aéreas da cidade já foram ativadas para repelir o ataque.