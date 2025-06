Rússia entrega 1.200 corpos de mortos de guerra à Ucrânia

A Ucrânia recebeu os corpos de mais 1.200 soldados ucranianos mortos na guerra com a Rússia, no âmbito de acordos de troca de prisioneiros de guerra e de mortos, informaram as autoridades ucranianas este domingo.

De acordo com as autoridades, a Ucrânia repatriou mais de 4.800 corpos em várias trocas efetuadas este mês. Este é um dos maiores retornos de mortos de guerra desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

As agências noticiosas estatais russas TASS e RIA relataram a entrega, dizendo que Moscovo não tinha recebido um único cadáver russo em troca.

"Como parte dos acordos em Istambul, o repatriamento dos corpos dos falecidos continua. Hoje, a parte russa entregou mais 1200 corpos à Ucrânia", declarou o Ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov.

"Estamos a avançar para uma fase importante e responsável de identificação. Trata-se de um trabalho complexo e delicado que dará a cada família a oportunidade de receber respostas", disse Umerov, que chefiou a delegação ucraniana nas conversações em Istambul.

Esta é a quarta entrega de restos mortais de soldados efetuada na semana passada, em conformidade com um acordo alcançado entre a Rússia e a Ucrânia nas conversações realizadas em Istambul no início do mês.

Kiev e Moscovo concordaram em entregar, cada um, até 6.000 corpos e em trocar prisioneiros de guerra doentes e gravemente feridos e com menos de 25 anos.

Até à data, a Rússia apenas comunicou ter recebido em troca um total de 27 militares russos.