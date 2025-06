Terramoto de magnitude 6,1 no Peru faz um morto e cinco feridos

Um terramoto de magnitude 6,1 que atingiu a capital do Peru Lima e a província portuária vizinha de Callao causou hoje a morte de uma pessoa e feriu outras cinco.

Segundo um relatório do Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN), partilhado na rede social X, a morte ocorreu no distrito de Independencia, no norte de Lima, e os feridos estão a ser tratados em vários centros médicos da capital peruana, onde também foram relatados danos a estradas e instalações de saúde.

Foi o desabamento de um muro em Lima, Peru, que provocou a morte de um homem de 37 anos, identificado como Teófilo Ventura Vega, mototaxista.

Moradores da região relataram que o muro que caiu fazia parte de uma estrutura usada como bar clandestino e as autoridades determinaram o encerramento temporário do prédio enquanto as investigações e a avaliação dos danos são realizadas.

Lima permanece em alerta, e as autoridades recomendaram cautela e prevenção, além de ressalvar a importância do cumprimento das normas de construção.

O sismo provocou ainda um deslizamento de terras em Costa Verde, Lima, cujas imagens pode ver na galeria acima.