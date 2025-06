Trump vetou plano de Israel para assassinar o aiatolá Ali Khamenei

Em entrevista à ABC , Trump admite que é possível que os EUA se envolvam no conflito entre Irão e Israel e mostra-se disponível para que Vladimir Putin seja o mediador do conflito entre os dois países, algo conversado com o líder russo este sábado ao telefone.

Donald Trump terá rejeitado um plano de Israel nos últimos dias que culminava na morte do líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, avançam duas fontes norte-americanas à Reuters.

Este domingo, em entrevista à Fox News, Benjamin Netanyahu afirmou mesmo que os ataques de Israel podem levar a uma mudança de regime no Irão, acrescentando que Israel fará tudo o que seja necessário para remover a "ameaça existente" de Teerão.

"Pode certamente ser esse o resultado, porque o regime do Irão está muito fraco", declara Netanyahu, que aponta que existem duas ameaças - a nuclear e a de mísseis. "Agimos para nos salvarmos, mas também para proteger o mundo deste regime incendiário. Não podemos ter o regime mais perigoso do mundo com as armas mais perigosas do mundo", disse o líder de Israel.