Ataque iraniano a Israel durante a madrugada faz oito mortos

As cidades de Telavive e de Haifa foram as mais afetadas por esta nova vaga de mísseis.

São já oito as vítimas mortais confirmadas no ataque lançado nas últimas horas desta segunda-feira pelo Irão contra território israelita.

As imagens das agências internacionais mostram equipas de salvamento à procura de sobreviventes debaixo dos escombros dos edifícios atingidos.

Nas últimas horas, Rafael Grossi, chefe da Agência de Vigilância Nuclear das Nações Unidas, fez uma atualização do estado das instalações nucleares iranianas, tendo garantido que não havia sinais de danos adicionais nas centrais de Natanz ou Fordow. Numa declaração ao Conselho de Governadores da sua agência, Grossi afirmou que a "Agência (Internacional da Energia Atómica) está e continuará a estar presente no Irão. As inspecções no Irão prosseguirão logo que as condições de segurança o permitam".

Desde o início desta escalada, já morreram cerca de 20 pessoas em Israel. Do lado iraniano, o regime de Teerão fala em mais de 220 mortos.

Entretanto, Donald Trump disse acreditar num possível cessar-fogo, mas acrescenta que às vezes é preciso lutar antes de chegar a acordo.

O Presidente dos EUA parte para o Canadá, para a cimeira do G7, que começa esta segunda-feira e que deverá ter como tema na ordem do dia a guerra entre Israel e Irão.

[notícia atualizada às 10h59]