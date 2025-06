É a principal produtora de urânio enriquecido até 60%, o nível mais elevado no atual programa iraniano.

A central de Fordow, localizada no interior de uma montanha, não sofreu danos visíveis.

As principais instalações atingidas foram a central de enriquecimento de Natanz, a central de Fordow e o complexo nuclear de Isfahan. Houve ainda alvos humanos, com a morte de cientistas associados ao programa nuclear.

Os ataques de Israel visaram infraestruturas nucleares estratégicas do Irão.

Até que ponto os ataques israelitas danificaram o programa nuclear do Irão?

Pelo menos 14 cientistas foram mortos, segundo fontes regionais. Israel afirma que eram figuras-chave no avanço nuclear do Irão.

Quatro edifícios foram danificados, incluindo a Unidade de Conversão de Urânio e instalações onde se trabalha com metal de urânio.

Que instalações foram atingidas no complexo nuclear de Isfahan?

Guerra no Médio Oriente

Grande parte do stock está armazenada sob controlo da Agência Internacional de Energia Atómica (AEIA), em Isfahan.

Como está o stock de urânio do Irão e o que significa para o seu potencial nuclear?

Que consequências podem ter as medidas de retaliação anunciadas por Teerão?

O Irão ameaça reduzir a cooperação com a AIEA e sair do Tratado de Não-Proliferação Nuclear.

Estas decisões podem abrir caminho para o desenvolvimento clandestino do programa e aumentar a desconfiança internacional.

O que se pode esperar nos próximos tempos quanto ao programa nuclear iraniano?

A AIEA ainda não avaliou totalmente os danos.

As negociações com os Estados Unidos foram suspensas, e existe o risco de novos ataques ou de uma aceleração do programa nuclear iraniano sem supervisão internacional.