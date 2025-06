Avisos dos dois lados: Teerão e Telavive devem ser evacuadas

Os ataques vão continuar e os alertas chegam de ambos os lados do conflito: os moradores das capitais de Israel e do Irão devem abandonar as cidades o mais rápido possível.

O primeiro aviso foi feito pelo primeiro-ministro de Israel que aconselhou os iranianos a deixarem a capital. “Aos cidadãos de Teerão dizemos: evacuem e agimos.” Além disso, garantiu que as forças israelitas estão a caminho de atingir os dois principais objetivos: eliminar a ameaça nuclear e eliminar a ameaça dos mísseis.

Benjamin Netanyahu, durante a mesma declaração pública, mostrou-se confiante no desfecho do conflito. "Estamos em vias de alcançar a vitória", afirmou.

As declarações surgiram pouco depois de as forças militares israelitas terem afirmado ter “superioridade aérea” na capital iraniana, uma ideia reforçada pelo primeiro-ministro.

Após o exército israelita ter publicado a advertência para a evacuação de Teerão nas redes sociais — uma vez que há planos de ataque de “infraestruturas militares” nessa área “nas próximas horas” — foi a vez da Guarda Revolucionária do Irão fazer um alerta semelhante.

Segundo a Reuters, o aviso foi dirigido aos moradores de Telavive para que abandonem a cidade o mais rápido possível.