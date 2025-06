Dia Mundial do Reenchimento. O que podemos fazer para promover a diminuição de lixo?

Esta segunda-feira celebra-se o Dia Mundial do Reenchimento (World Refill Day) e a ZERO (Associação Sistema Terrestre Sustentável) apresentou sugestões ao Governo para promover o reenchimento em diferentes áreas e apelou a uma implementação ambiciosa do Regulamento de Embalagens.

O Dia Mundial do Reenchimento tem como objetivo chamar a atenção para o potencial das práticas de reenchimento na redução da quantidade de resíduos produzida.

Em 2022, e de acordo com dados divulgados pelo Eurostat, cada europeu produziu, em média, 186,5 Kg de resíduos de embalagens, com Portugal ligeiramente acima, com 188 Kg, um valor que tem vindo a aumentar.

Em fevereiro foi divulgado um novo Regulamento Europeu de Embalagens e Resíduos de Embalagens e, de acordo com o mesmo, os Estados-Membros estariam obrigados a reduzir em 5% o total de resíduos de embalagem produzidos até 2030. Em 2035, estima-se que o valor suba para 10%, e em 2040 para 15%.



As medidas sugeridas como prioritárias para o Governo são:

a concretização da obrigatoriedade de disponibilizar embalagens reutilizáveis no take-away , obrigação que deveria estar a ser implementada desde janeiro de 2024, mas que foi adiada para julho deste ano;

, obrigação que deveria estar a ser implementada desde janeiro de 2024, mas que foi adiada para julho deste ano; a campanha de comunicação sobre resíduos que está a ser organizada, na qual é crucial a implementação das medidas de prevenção estabelecidas na legislação portuguesa;

que está a ser organizada, na qual é crucial a implementação das medidas de prevenção estabelecidas na legislação portuguesa; a disponibilização de pontos de água da rede pública , de forma a promover de forma mais ativa a disponibilização de fontes de água da rede pública;

, de forma a promover de forma mais ativa a disponibilização de fontes de água da rede pública; tornar o reenchimento e a reutilização como imagem de marca dos eventos ;

; promover a venda a granel , já que as lojas destas vendas contribuem para a redução da quantidade de resíduos que é produzida. Aqui, de acordo com a associação, seria interessante contar com o apoio do Fundo Ambiental , no estabelecimento de mais lojas desta natureza;

, já que as lojas destas vendas contribuem para a redução da quantidade de resíduos que é produzida. Aqui, de acordo com a associação, seria interessante contar com o apoio do , no estabelecimento de mais lojas desta natureza; a fiscalização da implementação da legislação interligada à prevenção da produção de resíduos . Entre as situações onde se verifica um maior incumprimento, estão a proibição da disponibilização de sacos de caixa sem um custo, a obrigatoriedade de ter água da rede pública à disposição de qualquer cliente e a obrigatoriedade de informar os clientes de que há possibilidade de trazerem as suas embalagens;

. Entre as situações onde se verifica um maior incumprimento, estão a proibição da disponibilização de sacos de caixa sem um custo, a obrigatoriedade de ter água da rede pública à disposição de qualquer cliente e a obrigatoriedade de informar os clientes de que há possibilidade de trazerem as suas embalagens; a promoção da reutilização no embalamento de produtos vendidos a granel, com o implemento de uma taxa sobre os sacos para embalamento de frutas, legumes, padaria e pastelaria, independentemente do material em que são produzidos.

No entanto, há ainda medidas que são direcionadas para os cidadãos, nomeadamente, a aquisição e a utilização de um recipiente reutilizável, caso se beba café ou outras bebidas; a necessidade de se levar embalagens quando se vai a um pronto a comer; haver a possibilidade de se comprar produtos a granel; levarem-se sacos quando se for às compras; utilizar garrafas reutilizáveis, sem haver a necessidade de se comprar diversas vezes, e reenchê-la com água da rede pública; levar as suas caixas quando se for a uma charcutaria ou pastelaria, bem como a uma padaria. Também, nos restaurantes, deve-se exercer o direito de pedir que sirvam água da rede pública.

Mas, o mais importante, defende a associação, é que se sensibilizem os colegas, amigos ou familiares a seguirem estas dicas. O primeiro passo é começar por diminuir o lixo, mas aumentar a ação.