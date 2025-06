"Este não é o momento para criar incerteza económica", sublinha Bruxelas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmaram no domingo que "este não é o momento para criar incerteza económica" e que devem ser evitadas "medidas protecionistas".

As declarações dos dois líderes europeus foram produzidas pouco depois de chegarem à cidade canadiana de Kananaskis, nas Montanhas Rochosas, onde se realiza a 51ª Cimeira do G7, e pouco antes de se reunirem com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também já se encontra naquela pequena localidade no Canadá.

"Todos temos de evitar medidas protecionistas. Esta é uma mensagem importante que o G7 precisa de enviar aos mercados mundiais", afirmou Von der Leyen, em conferência de imprensa, numa referência clara aos Estados Unidos.

"Antes de mais, temos de abordar a profunda incerteza e volatilidade da economia mundial", insistiu a Presidente da Comissão Europeia, para quem "hoje, as tensões comerciais persistem e os riscos já não são abstratos".

As palavras de Von der Leyen surgem no momento em que a UE e Washington estão a negociar com o ultimato declarado por Trump para impor tarifas de 50% sobre as importações europeias a 09 de julho, se não for alcançado um acordo comercial antes dessa data.

A União Europeia está confiante num acordo de princípio até essa data, mas acredita que serão necessárias mais negociações sobre os pormenores para além de 09 de julho.

Costa associou o aumento das despesas militares europeias, uma das exigências de Trump, à estabilidade comercial e económica, que tem sido perturbada pelos Estados Unidos com a sua guerra tarifária.

"O que temos de falar com os EUA é sobre a forma como podemos assumir maiores responsabilidades", explicou Costa, acrescentando que "a importância dissuasora do artigo 5º do Tratado da NATO (que estabelece a defesa coletiva) deve ser protegida e preservada".

"Uma vez que esta é a questão principal, devemos evitar levantar outras questões que comprometam a nossa capacidade económica de assumir maiores responsabilidades pela nossa defesa. Não é altura de criar problemas comerciais porque precisamos de reforçar as nossas economias. Estamos a falar da relação comercial mais importante do mundo", afirmou o presidente do Conselho Europeu.

"Somos aliados, somos parceiros e somos amigos dos Estados Unidos e entre aliados, parceiros e amigos, quando surgem problemas, o que é preciso fazer é falar. E estamos aqui, neste momento crucial, para falar; não só com os Estados Unidos, mas também com outros parceiros", declarou Costa, em resposta a questões colocadas pela agência EFE.