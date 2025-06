Irão. Netanyahu defende que eliminar Khamenei “acabaria com o conflito”

Confrontado com relatos de que o ex-presidente Donald Trump terá vetado um plano israelita para assassinar Khamenei , por temer uma escalada do conflito, Netanyahu respondeu: “Não vai escalar o conflito, vai acabar com o conflito.”

Netanyahu argumentou que Israel está a agir em defesa própria e da estabilidade internacional. “A guerra eterna é o que o Irão quer, e está a levar-nos à beira de uma guerra nuclear. Na verdade, o que Israel está a fazer é impedir isso, pôr fim a esta agressão, e só o podemos fazer enfrentando as forças do mal.”

Questionado sobre se Israel pretende atacar o líder supremo iraniano, Netanyahu disse apenas que o país está a fazer o que considera necessário. “Não vou entrar em detalhes, mas já visámos os seus principais cientistas nucleares. É basicamente a equipa nuclear de Hitler.”

O primeiro-ministro afirmou que é do interesse dos Estados Unidos apoiar a eliminação do programa nuclear iraniano. “Hoje é Telavive. Amanhã é Nova Iorque.”

Netanyahu rejeitou ainda notícias do Wall Street Journal que apontam para uma pretensa abertura do Irão ao diálogo. “Não me surpreende. Querem continuar com estas conversas falsas em que mentem, enganam, enrolam os Estados Unidos”, disse.