Quem é Vance Luther Boelter, o suspeito de ter assassinado uma congressista do Minnesota?

Um autodenominado especialista em segurança que procurava emprego na área do catering. São estes os escassos dados que saltam à vista sobre Vance Luther Boelter, o homem de 57 anos que as autoridades detiveram por suspeita de assassinato da congressista democrata Melissa Hortman e o seu marido, e a tentativa de homicídio de outro congressista, John Hoffman, e a sua mulher.

O suspeito vivia no estado do Minnesota e dividia casa com um amigo de longa data — David Carlson — a quem terá mandado uma mensagem por telemóvel, alegadamente já depois de ter cometido os crimes de que é acusado: "Adoro-vos e fiz algumas escolhas. Posso estar morto, em breve. Gostava que não tivesse sido assim."

De acordo com as suas redes sociais, nomeadamente contas no Facebook e no LinkedIn, Vance Luther Boelter teria realizado trabalho de segurança na Faixa de Gaza e em África, integrava uma empresa de segurança privada em solo norte-americano e teria ganho experiência quer no setor privado, quer no exército. Contudo, de acordo com a NPR, não há provas que sustentem estas afirmações.

Apesar de o suspeito alegar que fornecia serviços de segurança numa empresa intitulada Praetorian Guard Security Services, a verdade é que não há qualquer registo de clientes ou serviços prestados. Os contactos oficiais da empresa são números privados e não há, ainda, provas nenhumas de que Vance Luther Boelter tenha um passado militar.

De acordo com o colega de casa, o suspeito alimentava "uma fantasia" à volta do seu percurso de vida que, de acordo com a imprensa norte-americana, terá passado sobretudo pela indústria do catering, onde, atualmente, procurava emprego.

Apesar de não se saber muito sobre as suas convicções políticas, David Carlson indicou à imprensa que o amigo de longa data tinha expressado posições veementes anti-aborto.

Segundo a Reuters, Vance Luther Boelter tinha ligações à religião evangélica e essa deverá ser a principal explicação para as suas viagens ao estrangeiro.

O suspeito foi detido, no domingo à noite, numa zona rural do Minnesota. Embora estivesse armado, foi detido "sem se recorrer à força".