Trump alarga rusgas contra imigrantes ilegais a Chicago e Nova Iorque

O anúncio surge no contexto de protestos alargados, assim como desafios judiciais, e não obstante o seu governo se deparar com sérios problemas para aliviar o impacto da repressão em vários setores-chave da força de trabalho dos Estados Unidos.

"Os agentes do ICE (Immigration and Customs Enforcement, agência federal norte-americana para a imigração e fronteiras) têm ordens", para "fazer tudo o que estiver ao seu alcance para atingir o objetivo muito importante de realizar o maior Programa de deportação em massa da história", afirmou Trump este domingo numa publicação nas sua rede social Truth Social .

"Para o conseguirmos, temos de expandir os esforços para deter e deportar estrangeiros ilegais nas maiores cidades da América, como Los Angeles, Chicago e Nova Iorque, onde residem milhões e milhões de estrangeiros ilegais", acrescentou o chefe de Estado.

A iniciativa de Trump de aumentar a aplicação da lei federal de imigração nas grandes cidades controladas pelos democratas surge uma semana depois de o Presidente ter reconhecido o impacto que a sua agenda de deportação teve nas comunidades rurais, duramente atingidas pela perda de trabalhadores agrícolas.

O Presidente anunciou que iria elaborar mudanças políticas para abranger os trabalhadores da indústria agrícola e hoteleira, reconhecendo as preocupações dos líderes empresariais sobre o impacto que a repressão da imigração está a ter em alguns setores críticos da força de trabalho do país.

Trump regressou à Casa Branca com a promessa de levar a cabo a maior deportação da história dos EUA e tem agido neste segundo mandato em conformidade com essa agenda. Dados do início deste mês mostraram que a força de trabalho dos Estados Unidos diminuiu em maio, em parte devido ao maior declínio consecutivo do número de trabalhadores estrangeiros na força de trabalho desde 2020.

O apelo de Trump, divulgado quando se encontrava a caminho das Montanhas Rochosas no Canadá para participar na cimeira do G7, segue-se a dias de distúrbios e confrontos em Los Angeles por causa das deportações em massa.

Os protestos em Los Angeles, desencadeados pelas rusgas agressivas do ICE, aumentaram depois de Trump enviar tropas da Guarda Nacional e dos fuzileiros para ajudar a reprimir a violência na cidade, apesar das objeções da presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, e do governador da Califórnia, Gavin Newsom, ambos democratas.

Durante o fim de semana, manifestantes saíram às ruas em centenas de cidades dos Estados Unidos para denunciar o que dizem ser as tendências autoritárias de Trump, incluindo o aumento das deportações e as táticas repressivas utilizadas para as levar a cabo.