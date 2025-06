Trump e Starmer anunciam conclusão de acordo comercial entre EUA e Reino Unido

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciaram esta segunda-feira a finalização de um acordo comercial bilateral. O anúncio foi feito durante a cimeira do G7 no Canadá.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Assinámos e está feito", disse Trump.

Starmer confirmou que a proclamação oficializa entendimentos sobre tarifas automóveis e aeroespaciais, sem adiantar mais pormenores.

O Reino Unido foi o primeiro país a alcançar um acordo com Washington para redução de tarifas. Os Estados Unidos vão eliminar tarifas sobre a importação de automóveis, alumínio e aço britânicos.

Em contrapartida, Londres irá reduzir tarifas sobre carne bovina e etanol norte-americanos.

A implementação do acordo foi adiada devido à necessidade de definir detalhes técnicos.

Relativamente ao aço e alumínio, os EUA comprometeram-se a reduzir para zero as tarifas de 25% aplicadas às importações britânicas, mediante a introdução de uma quota com requisitos específicos na cadeia de abastecimento.

O Reino Unido evitou, até agora, tarifas que podiam atingir os 50% sobre aço e alumínio, aplicadas por Washington a outros países desde o início do mês.