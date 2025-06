Trump espera que Israel e Irão cheguem a acordo, mas alerta: "Às vezes, é preciso lutarem"

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo que espera que Israel e Irão consigam negociar um acordo, mas que às vezes é "preciso lutar primeiro".

"Espero que haja um acordo. Acho que é hora de um acordo e veremos o que acontece. Às vezes, é preciso eles lutarem primeiro, mas veremos o que acontece", afirmou o presidente dos EUA a jornalistas à saída para a cimeira do G7 no Canadá, sublinhando que os Estados Unidos continuarão a apoiar Israel, mas recusando dizer se pediu ao Irão que suspenda os ataques ao Irão.

Este domingo, fontes indicaram à Reuters que Trump vetou um plano de Israel para assassinar o líder do regime iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Também este domingo, em entrevista à ABC News, Trump admitiu ser possível que os EUA se envolvam no conflito entre Irão e Israel e mostrou-se disponível para que Vladimir Putin seja o mediador do conflito entre os dois países, algo conversado com o líder russo este sábado ao telefone.

Já o Irão mostrou-se este domingo intransigível quanto a um cessar-fogo caso os ataques de Israel continuem.

Segundo a Reuters, Teerão disse ao Qatar e a Omã, os mediadores do conflito neste momento, que não está aberto a negociar um cessar-fogo enquanto os ataques israelitas continuarem. Os dois países têm boas relações com o Irão e com os Estados Unidos e têm comunicado diretamente com Israel sobre o conflito.

Nas redes sociais, o ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros do Irão, Saeed Khatibzadeh, afirmou que vários civis ficaram feridos após um ataque israelita a um edifício do ministério, que descreveu como "deliberado e implacável".