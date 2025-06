Apagão. Espanha aponta Rede Elétrica como principal responsável, mas também implica privados

As culpas são para repartir, mas há um culpado que surge acima de todos os outros. Quando se fala do apagão ibérico, o dedo do Governo espanhol aponta para a Rede Elétrica, em primeiro lugar, e para as empresas privadas, em segundo.

Esta terça-feira, o Governo de Pedro Sánchez apresentou, em conferência de imprensa, as principais conclusões do relatório feito às circunstâncias que levaram ao apagão que deixou Portugal e Espanha sem energia a 28 de abril. Segundo a ministra espanhola para a Transição Energética, a principal causa foi um fenómeno de sobretensão. E o sistema foi incapaz de controlá-la.

Sara Aagesen deixou claro que o apagão não pode ser atribuído a uma única causa, mas frisou que também não se tratou de um evento fortuito. E responsabilizou a operadora estatal, a Rede Elétrica (empresa que se dedica ao transporte de energia) por criar uma matriz energética que se revelou incapaz de mitigar as falhas de energia.

Na véspera do apagão, esclareceu a ministra, a Rede Elétrica tinha previsto ter dez centrais termoelétricas em funcionamento, mas uma delas — cuja função é amortecer as flutuações de tensão — ficou indisponível. A opção da empresa, disse Sara Aagesen, foi "não substituir aquela central durante o horário de pico do dia". E isso levou o sistema elétrico espanhol a operar com "menor potência reativa do que em qualquer outro dia do ano", ou seja, estava numa posição vulnerável para fazer face a picos de energia.

Além disso, a ministra também implicou as empresas privadas: nenhuma das nove centrais ditas convencionais (a gás natural, nuclear ou a carvão) que deveriam estar a postos para amortecer o pico de 28 de abril reagiu como esperado. Segundo o relatório, todas elas reagiram "de forma insuficiente".

Depois de reconstituir o que se passou a 28 de abril, hora a hora, o Governo espanhol concluiu ainda que algumas das ações implementadas pela Rede Elétrica para controlar a escalada de tensão nos segundos anteriores à falha de energia agravaram o problema, em vez de suavizá-lo. Apesar disso, a ministra defendeu que a Rede Elétrica cumpriu os protocolos existentes que são de responsabilidade da Comissão Nacional de Mercados e Concorrência e do próprio Governo.