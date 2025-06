Blaise Metreweli é a primeira mulher a liderar o MI6 em 116 anos

O Governo britânico nomeou Blaise Metreweli como nova diretora do Serviços Secretos de Inteligência (MI6), marcando a primeira vez em 116 anos que a organização será liderada por uma mulher, avança a “BBC”.

Metreweli, de 47 anos, ingressou no MI6 em 1999 e ocupa atualmente o cargo de directoria-geral responsável pela área de tecnologia e inovação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A escolha foi saudada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que considerou tratar-se de uma nomeação “histórica” num momento em que “o trabalho dos serviços de inteligência nunca foi tão vital”.

“É com orgulho e honra que aceito esta responsabilidade”, afirmou Blaise Metreweli. “O MI6 desempenha um papel vital — em conjunto com o MI5 e o GCHQ — na proteção do povo britânico e na promoção dos interesses do Reino Unido no estrangeiro”, acrescentou.

Metreweli tem formação em Antropologia pela Universidade de Cambridge e uma longa carreira nos serviços de segurança britânicos, com destaque para funções no Médio Oriente e na Europa.

O atual chefe do MI6, Richard Moore, deixará o cargo no Outono, após cinco anos de mandato. “Blaise é uma das nossas mais respeitadas especialistas em tecnologia e uma líder de excelência”, afirmou Moore. “Estou absolutamente encantado com esta nomeação histórica.”

A responsável passará a ser conhecida como “C”, designação tradicional atribuída ao chefe do MI6 desde o início do século XX. A letra deriva da assinatura do primeiro diretor da agência, o capitão Mansfield Cumming, que escrevia em tinta verde, uma tradição que se mantém até hoje.