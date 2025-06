Donald Trump exige "rendição incondicional" do Irão

O Presidente dos Estados Unidos diz saber onde está escondido o líder supremo do Irão, mas não tenciona matar Ali Khamenei, "pelo menos para já". Donald Trump exige a "rendição incondicional" do regime de Teerão.

"Sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. É um alvo fácil, mas está seguro. Não vamos matá-lo, pelo menos para já", escreveu esta terça-feira Donald Trump, numa mensagem publicada redes sociais.



O Presidente norte-americano avisa que a paciência "está a esgotar-se" com o regime iraniano, numa altura em que Israel e Teerão estão em guerra.

"Não queremos mísseis a ser disparados contra civis, ou soldados americanos. A nossa paciência está a esgotar-se", avisa Trump.

Minutos depois, o líder norte-americano voltou a fazer uma nova publicação, onde se pode ler: "Rendição incondicional".

Donald Trump reuniu esta terça-feira o Conselho de Segurança Nacional para discutir o conflito entre Israel e o Irão.

Até ao momento, não foram conhecidas as conclusões oficiais do encontro, mas fontes citadas pela estação ABC News dizem que o Presidente norte-americano está a estudar vários opções, entre as quais um ataque dos Estados Unidos ao Irão.

Os serviços secretos norte-americanos dizem que o Irão preparou ataques contra bases dos EUA no Médio Oriente, se Trump ordenar uma ação militar contra alvos iranianos, avança o jornal "The New York Times".

Irão faz balanço das vítimas

O Governo iraniano indicou que os ataques israelitas iniciados na sexta-feira feriram cerca de 1.800 pessoas e mataram 35 mulheres e 10 crianças, embora não fornecendo um número atualizado de mortos, informou esta terça-feira a agência noticiosa Irna.