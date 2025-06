"Jogar pela paz". Costa oferece camisola assinada por Ronaldo a Trump

António Costa ofereceu esta segunda-feira uma camisola da seleção portuguesa assinada por Cristiano Ronaldo ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Durante um encontro no âmbito da cimeira dos G7, no Canadá, o presidente do Conselho Europeu saudou Donald Trump com uma camisola de CR7, que inclui uma mensagem: "Playing for Peace" ("A jogar pela paz", em português).

"Tenho aqui uma boa mensagem para si de uma grande figura. É uma mensagem muito especial", referiu Costa, num vídeo publicado na sua página de Instagram.

"Gosto muito. É ótimo", respondeu o chefe de Estado norte-americano, recebendo a camisola com um sorriso.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, juntaram-se a Trump e Costa para uma fotografia oficial do encontro, com a camisola de Ronaldo em grande destaque.