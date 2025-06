Navio-petroleiro envolvido em colisão nos Emirados Árabes Unidos

Dois navios colidiram na manhã desta terça-feira na costa dos Emirados Árabes Unidos, perto do Estreito de Ormuz.

A informação foi avançada pela agência Reuters que, no entretanto, confirma que uma das embarcações envolvidas seria um navio-petroleiro. O cenário foi confirmado pela empresa de transporte Frontline FRO.OL.

Fontes citadas pela Reuters não associam o incidente à tensão militar na região. A empresa envolvida no incidente também fala em "incidente de navegação".

Este acidente ocorreu a 22 milhas náuticas a leste da costa dos Emirados Árabes Unidos. Não há indicação de vítimas.

[Notícia atualizada às 09h56 com a correção no número de navios envolvidos: inicialmente, da informação oficial constava que seriam três os navios envolvidos no incidente e não dois, como se veio a provar mais tarde]