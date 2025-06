Rússia faz "um dos ataques mais horríveis a Kiev" e provoca pelo menos 14 vítimas mortais

A Rússia atacou a Ucrânia com mais de 440 drones durante a madrugada desta terça-feira o que provocou pelo menos 14 mortos, segundo Kiev.

De acordo com o ministro do interior ucraniano, há ainda registo de 44 feridos. Mais de 30 mísseis foram lançados durante a última noite, no que o Presidente ucraniano refere como "um dos ataques mais horríveis" que a capital do país enfrentou.

Volodymyr Zelensky indica que as autoridades estão a trabalhar no resgate de vários civis presos debaixo de escombros. O número de vítimas mortais e feridos deve continuar a aumentar, nas próximas horas.

"Isto é puro terrorismo", acusa o chefe de Estado ucraniano, numa publicação na rede social X (antigo Twitter) com um vídeo que demonstra edifícios residenciais destruídos e a arder.

"Estamos em contacto com todos os nossos parceiros para garantir uma resposta apropriada. São os terroristas que têm de sofrer, não os inocentes", referiu, ainda.