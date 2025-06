Embaixador do Irão admite resposta aos EUA após ataques de Israel

O embaixador do Irão nas Nações Unidas (ONU) avisa que o país pode responder diretamente se concluir um envolvimento dos Estados Unidos da América (EUA) nos ataques israelitas.

Ao sexto dia de conflito entre Israel e o Irão a comunicação social norte americana avança que os Estados Unidos estão a ponderar integrar os ataques a uma central nuclear no Irão. O próprio Donald Trump já admitiu que tem capacidade para atacar e, até, matar o aiatolá Ali Khamenei, mas "não o faremos por agora", segundo

Nas últimas horas também o líder supremo do Irão afirmou que não vai ter piedade ao do Governo de Israel, prometendo uma resposta sem restrições nem piedade.

Trump deixou na segunda-feira a cimeira do Grupo dos Sete no Canadá, de surpresa e um dia mais cedo do esperado, alegadamente para lidar com o conflito entre Israel e o Irão, esclarecendo enigmaticamente: "Não estou a olhar para um cessar-fogo. Estamos a pensar em algo melhor do que um cessar-fogo".

Instado a explicar-se, Trump disse que os Estados Unidos querem "um fim real" do conflito que pode envolver o Irão "desistir completamente". Em seguida, acrescentou: "Não estou com muita vontade de negociar".

O Irão não deu qualquer resposta imediata às mensagens do Presidente, mas os chefes militares do país prometeram que Israel iria em breve assistir a mais ataques.

"As operações levadas a cabo até agora tiveram apenas o objetivo de alertar e dissuadir", afirmou o general Abdul Rahim Mousavi, comandante-chefe do exército iraniano, através de um vídeo. "A operação de punição será realizada em breve".

O porta-voz militar israelita, Brigadeiro Effie Defrin, anunciou uma nova vaga de ataques na terça-feira à noite, quando explosões e fogo antiaéreo se fizeram ouvir em Teerão, abalando edifícios.

O exército israelita afirmou que os seus aviões de guerra tinham como alvo 12 locais de lançamento de mísseis e instalações de armazenamento. Mais tarde, a Força Aérea israelita anunciou que estava a realizar ataques em torno de Teerão, já na madrugada desta quarta-feira.

Também o Irão lançou esta madrugada uma nova vaga de bombardeamento, que incluiu a utilização de mísseis Fatah, descritos por Teerão como hipersónicos.

Israel não confirmou a utilização de mísseis hipersónicos pelo Irão.