Líder do Irão rejeita rendição do regime pedida por Donald Trump

O líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, rejeitou esta quarta-feira a exigência de rendição incondicional feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto os iranianos entupiam as estradas de Teerão em fuga dos ataques aéreos israelitas intensificados.

Em Israel, sirenes soaram alertando a população sobre os ataques de mísseis iranianos em retaliação. Na estação ferroviária de Ramat Gan, a leste de Telavive, as pessoas estavam deitadas em colchões fornecidos pela cidade, alinhados ao longo do chão, com cadeiras de acampamento e garrafas plásticas de água espalhadas por toda a parte.

"Ficaremos aqui enquanto esta guerra continuar. A casa da minha amiga em Teerão foi atacada e o irmão dela ficou ferido. Eles são civis", disse ela. "Por que estamos a pagar o preço pela decisão do regime de prosseguir com um programa nuclear?"

Uma fonte familiarizada com as discussões internas na Casa Branca disse à Reuters que Trump e a sua equipa estavam a considerar opções, incluindo juntar-se a Israel em ataques contra instalações nucleares iranianas.

"Sinto-me assustada, sobrecarregada. Principalmente porque moro numa área densamente povoada que o Irão parece estar a atacar e a nossa cidade tem prédios muito antigos, sem abrigos e espaços seguros", disse Tamar Weiss, enquanto segurava a sua filha de quatro meses.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que o mundo estava "a milímetros de uma catástrofe" devido aos ataques diários às instalações nucleares do Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha apelou aos líderes iranianos para que dessem garantias críveis de que não procuram ter uma arma nuclear, e demonstrassem disposição para encontrar uma solução negociada.

Regime proibiu público de filmar ataques

No Irão, as autoridades estão empenhadas em evitar pânico e escassez, e menos imagens de destruição foram autorizadas a circular do que nos primeiros dias do bombardeamento, quando a comunicação social estatal mostrou imagens de explosões, incêndios e apartamentos destruídos. Foi imposta a proibição de filmagens por parte do público.

O estado impôs também limites à quantidade de combustível que pode ser comprada. O ministro do Petróleo, Mohsen Paknejad, disse à TV estatal que as restrições foram impostas para evitar a escassez, mas que não haveria problemas no fornecimento de combustível ao público.

As autoridades iranianas relataram pelo menos 224 mortes em ataques israelitas, a maioria civis, embora esse número não seja atualizado há dias.

Em Israel, os ataques do Irão representam a primeira vez, após décadas de guerra oculta e conflito, que um número significativo de mísseis disparados pelo Irão penetrou as defesas aéreas, matando israelitas nas suas casas.

Desde sexta-feira, o Irão disparou cerca de 400 mísseis contra Israel. Cerca de 40 perfuraram as defesas aéreas, matando 24 pessoas, todas civis, de acordo com as autoridades israelitas.