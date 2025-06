Participantes da marcha para Gaza foram espancados e detidos, afirma organização

Os organizadores de uma marcha global até a fronteira do Egito com Gaza disseram, esta terça-feira, que três participantes foram sequestrados por policias à paisana no Cairo, numa onda de detenções arbitrárias, deportações e abusos por parte das forças de segurança.

Os ministérios do Interior e dos Negócios Estrangeiros do Egito não responderam imediatamente às alegações. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as detenções ou condições relatadas.

A Marcha Global para Gaza, lançada este mês, levou mais de 4 mil ativistas de mais de 80 países ao Egito, numa tentativa de chegar pacificamente a passagem de fronteira de Rafah e chamar a atenção para o agravamento da crise humanitária em Gaza.

Desde a chegada, dezenas de participantes disseram que enfrentaram interrogatórios no aeroporto, deportações e bloqueios de estradas que impedem o acesso à península do Sinai, que fornece a rota terrestre para Gaza.

Os organizadores disseram, num comunicado divulgado na terça-feira, que três participantes internacionais foram retirados à força de um café no Cairo, na segunda-feira, por agentes de segurança que não se identificaram.