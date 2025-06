Putin disponível para encontro com Zelensky

O Presidente russo, Vladimir Putin, diz estar disponível para um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na fase final das negociações de paz.

"Estou pronto a reunir-me com qualquer pessoa do lado da Ucrânia, incluindo Zelensky", declarou Putin, à margem do Fórum Económico Internacional, em São Petersburgo.

O chefe de Estado russo garante que está disponível para "conversações substantivas" com a Ucrânia sobre os princípios de um acordo de paz.

"As nossas equipas de negociadores estão em contacto e uma próxima reunião poderá acontecer depois de 22 de junho", adiantou Putin.