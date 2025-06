Queda de avião da Air India foi o acidente “mais raro dos raros”

A queda do voo 171 da Air India em Ahmedabad, na passada quinta-feira, foi o acidente “mais raro dos raros”, segundo a avaliação de um ex-investigador de desastres aéreos na Índia.

Em declarações à BBC, o capitão Kishore Chinta, que fez parte do Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia, afirmou não ter conhecimento que “nada como isto tenha alguma vez acontecido”.

O avião Boeing 787 Dreamliner — um modelo livre de acidentes até agora —, que estava a realizar o voo 171 da Air India entre Ahmedabad e o aeroporto de Gatwick, em Londres, despenhou-se a 12 de junho com 242 pessoas a bordo, numa altura em que transportava quase 100 toneladas de combustível. Apenas um passageiro sobreviveu, e 38 pessoas morreram no local da queda.

Com as caixas negras do avião já encontradas — tanto o gravador de voz do cockpit e o gravador de dados do voo —, os investigadores devem agora analisar todos os dados dos sistemas do Boeing para perceber o que aconteceu durante a descolagem e levou à queda.

“Se o gravador de dados do voo mostra que os motores estavam a produzir toda a potência, então a atenção vai-se virar para os ‘flaps’ e ‘slats’ [dispositivos nas asas que produzem sustentação]”, explica Peter Goelz, ex-diretor da NTSB (gabinete de segurança de transportes nos EUA). E acrescenta: “se elas estiverem estendidas como necessário, então torna-se uma investigação muito difícil”.

A análise dos destroços também é importante: “Consegue-se perceber pelos danos se os motores estavam a gerar potência no impacto — as turbinas fraturam-se de forma diferente quando giram a alta velocidade”.