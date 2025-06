Trump aprovou ataque dos EUA ao Irão mas não deu ordem final

Donald Trump deu luz verde para que os Estados Unidos ataquem o Irão, mas colocou a ordem final em "stand-by" na esperança de que Teerão deixe cair o seu programa nuclear.

A revelação é feita por três conselheiros do presidente dos EUA ao Wall Street Journal, que indicam que um dos possíveis alvos são as instalações de enriquecimento de urânio de Fordo, construídas debaixo de montanhas e quase impossível de alcançar.

Esta quarta-feira, em declarações na Casa Branca, Trump deixou em aberto um possível envolvimento dos Estados Unidos nos ataques militares ao Irão. “Posso fazer isso, posso não fazer isso. Ninguém sabe o que eu quero fazer”, disse, acrescentando que foi contactado pelo Irão para negociações, mas sentiu que “é tarde demais” para conversar.

O presidente norte-americano disse ainda nas redes sociais que sabe onde está escondido o líder supremo do Irão, mas não tenciona matar Ali Khamenei, "pelo menos para já".

Em resposta, Khamenei rejeitou esta quarta-feira a exigência de rendição incondicional.

No sábado foi avançado pela Reuters que Donald Trump terá rejeitado um plano de Israel nos últimos dias que culminava na morte do líder supremo do Irão.