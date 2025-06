Trump deixa em aberto possível ataque ao Irão

Também durante o dia de ontem, Trump exigiu a "rendição incondicional" do Irão e o fim do programa nuclear.

Nas redes sociais, o líder norte-americano disse saber onde está escondido o líder supremo do Irão, mas não tenciona matar Ali Khamenei, "pelo menos para já".

O líder supremo do Irão já respondeu. O aiatolá Ali Khamenei rejeitou esta quarta-feira a exigência de rendição incondicional, enquanto os iranianos entupiam as estradas de Teerão em fuga dos ataques aéreos israelitas intensificados.

Em declarações gravadas e exibidas na televisão, na primeira aparição desde sexta-feira, Khamenei, de 86 anos, disse que os americanos "deveriam saber que qualquer intervenção militar dos EUA será, sem dúvida, acompanhada de danos irreparáveis".



As forças armadas dos EUA estão prontas para executar qualquer decisão que Trump tome sobre o Irão, disse esta quarta-feira o secretário de Defesa, Pete Hegseth, na quarta-feira, sugerindo que a posição dos EUA pode ficar mais clara nos próximos dias.

Durante uma audiência no Senado, Pete Hegseth foi cauteloso e recusou dizer se o Pentágono preparou opções de ataque contra o Irão.

"Eles deveriam ter feito um acordo, a palavra do Presidente Trump significa alguma coisa. O mundo entende isso. E no Departamento de Defesa, o nosso trabalho é estarmos prontos e preparados com opções, e é exatamente isso que estamos a fazer", disse Hegseth ao Comité de Forças Armadas do Senado.