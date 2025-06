​Autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovam primeira vacina contra VIH-SIDA

A administração norte-americana para a Alimentação e Medicamentos (FDA) aprovou esta quarta-feira o primeiro tratamento preventivo contra o VIH no país, revelou o fabricante do medicamento, a Gilead Sciences.

O medicamento, denominado Yeztugo (lenacapavir), destina-se a reduzir o risco de contração do Vírus da Imunodeficiência Humana - causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) - por via sexual em adultos e adolescentes com um peso mínimo de 35 quilos.

O inibidor injetável bianualmente é a primeira e única opção disponível nos Estados Unidos para pessoas que necessitem ou queiram esse tratamento.

Daniel O'Day, presidente e diretor executivo da Gilead, considerou a aprovação um "momento decisivo na luta de décadas contra o VIH", afirmou num comunicado.

Os ensaios clínicos mostraram que 99,9% dos participantes que receberam o tratamento permaneceram seronegativos, afirmou.

"O Yeztugo vai ajudar-nos a prevenir o VIH a uma escala nunca antes vista. Temos agora uma forma de acabar com a epidemia do VIH de uma vez por todas", acrescentou O'Day.

O médico Carlos del Rio, co-diretor do Centro Emory para a Investigação da SIDA em Atlanta, Geórgia, afirmou que a injeção bianual poderá permitir ultrapassar "largamente" as principais barreiras, entre as quais o estigma, que as pessoas com regimes de dosagem frequentes, especialmente a medicação oral diária, enfrentam.