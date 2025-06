“Estando longe acho que poderia enlouquecer”: portuguesa recusa sair de Israel apesar de casa destruída por míssil

Em declarações à Renascença , Lídia Cordeiro descreveu os momentos de tensão vividos esta manhã, quando “quatro mísseis fizeram muitos estragos” na capital israelita. Apesar disso, contou que o comércio começa lentamente a retomar a actividade, ainda que exista receio de novos ataques durante o dia, com vista a provocar maior impacto.

Guerra no Médio Oriente

Esta quinta-feira, chega a Lisboa um grupo de portugueses retirados de Israel, num voo da TAP com aterragem prevista para as 18h30, em Figo Maduro.

Com o aumento da tensão, países ocidentais — nomeadamente os Estados Unidos — reforçaram a presença militar no Médio Oriente, perante o receio de uma escalada do conflito entre Israel e o Irão.

Entre a população israelita, o sentimento é de apreensão. “Toda a gente diz que o fim-de-semana é que irá ditar o futuro próximo, se vai haver uma guerra muito maior”, relatou Lídia Cordeiro.

Entretanto, Vladimir Putin declarou estar disponível para intermediar um cessar-fogo entre Israel e o Irão. Num encontro com jornalistas em São Petersburgo, o Presidente russo defendeu uma solução que respeite tanto as preocupações de segurança de Israel como o direito do Irão a um programa nuclear pacífico. A proposta foi já comunicada aos líderes dos três países envolvidos.