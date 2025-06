Foguetão da 'SpaceX' explodiu na plataforma e Musk diz que "foi só um arranhão"

Um foguetão da 'SpaceX', que estava em fase de testes no Texas, Estados Unidos, explodiu na quarta-feira à noite, ainda na plataforma, e Elon Musk disse que "foi só um arranhão".

A empresa do multimilionário Elon Musk explicou que o foguetão "teve uma grave anomalia" ao final da noite, no momento em que estava na plataforma de testes para se preparar para o décimo teste de voo na 'Starbase', o local de lançamentos da 'SpaceX', no Texas.

"Foi mantida uma área de segurança durante toda a operação e todas as pessoas estão seguras", acrescentou a empresa em comunicado publicado na rede social X, também de Elon Musk.

A 'SpaceX' disse ainda que não existe risco para as comunidades próximas, mas pediu para que as pessoas não se aproximem do local e garantiu estar a trabalhar com as autoridades locais para responder à explosão.

Esta quinta-feira Elon Musk desvalorizou o episódio e, também através da rede social X, disse que "foi só um arranhão".

Este episódio não é caso isolado, já que a 27 de maio, o foguetão Starship partiu-se e caiu no Índico depois de perder combustível no nono voo de teste.