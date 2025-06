​Israel intensifica ataques contra "alvos estratégicos" em Teerão

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ordenou esta quinta-feira ao Exército para intensificar os ataques contra "alvos estratégicos" em Teerão para eliminar a ameaça que representam para Israel e desestabilizar o regime persa.

"O primeiro-ministro (Benjamin Netanyahu) e eu ordenámos às Forças de Defesa de Israel para intensificarem os seus ataques contra alvos estratégicos no Irão e contra alvos governamentais em Teerão, a fim de eliminar as ameaças ao Estado de Israel e minar o regime dos 'ayatollahs'", anunciou Katz em comunicado.

Referindo-se ao míssil que atingiu esta manhã um edifício do Hospital Soroka em Beersheva, Katz acusou o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, de se esconder no seu 'bunker' fortificado enquanto "dispara com precisão contra hospitais e edifícios residenciais em Israel".

"Estes são crimes de guerra da maior gravidade e Khamenei responderá pelos seus crimes", acrescentou Katz.

Antes, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que "os tiranos de Teerão" vão pagar pelo que fizeram, depois de um míssil iraniano ter atingido o Hospital Soroka, no sul de Israel.

O ataque contra o Hospital Soroka pouco depois das 7h00 locais (5h00 em Lisboa) causou graves danos a um dos edifícios do complexo, embora apenas algumas pessoas tenham ficado ligeiramente feridas, segundo o hospital.