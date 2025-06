Ataques do Irão no norte de Israel provocam dezenas de feridos

Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em Haifa, no norte de Israel, após o Irão lançar uma nova série de mísseis contra o país. Israel e Irão continuam a atacar-se mutuamente, depois de o governo de Benjamim Netanyahu lançar ataques que justificou com a proteção do país contra o desenvolvimento de armas nucleares do Irão.

Três pessoas — dois homens de 40 e 54 anos e um rapaz de 16 anos — ficaram em estado grave em consequência do ataque. Segundo o serviço nacional de emergência médica, citado pelo jornal The Times of Israel, uma mulher de 51 anos morreu num abrigo em Karmiel, também no norte de Israel, depois de sofrer um ataque cardíaco enquanto se abrigava dos ataques.

De acordo com o exército de Israel, o Irão disparou cerca de 25 mísseis esta sexta-feira. Não há nota de feridos nas zonas centro e sul de Israel. Também foram atingidas as cidades de Telavive e Beersheba.

Israel revelou ter atingido infraestruturas no sul do Irão, com recurso a aviões militares.

As forças armadas israelitas (Forças de Defesa de Israel) decidiram, esta sexta-feira, não alterar as diretrizes sobre ajuntamentos da população civil. Na maioria do país, podem-se juntar em grupo até 30 pessoas, desde que consigam alcançar um abrigo em tempo útil. Nas zonas de fronteira, são permitidos ajuntamentos até 50 pessoas no exterior e 100 pessoas no interior.