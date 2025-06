Google utiliza vídeos do Youtube para treinar ferramentas de IA

A Google está a utilizar os vídeos publicados pelos utilizadores no YouTube para treinar os seus modelos de inteligência artificial (IA), Google Gemini e Veo 3, o gerador de vídeos com IA da empresa.

De acordo com a agência de notícias espanhola Europa Press, a empresa afirmou em setembro que os conteúdos carregados no YouTube seriam utilizados para "melhorar a experiência dos criadores e dos espetadores no YouTube e na Google, incluindo aplicações de aprendizagem automática e de IA".

Agora, o YouTube está a utilizar parte do seu catálogo de 20 mil milhões de vídeos para treinar as ferramentas de IA da Google, revela a agência noticiosa, acrescentando que não está especificado quantos vídeos estão a ser utilizados ou que critérios de seleção foram definidos.

Os modelos que a empresa tecnológica está a treinar com estes vídeos são o seu modelo avançado de linguagem Google Gemini e o gerador de vídeo Veo 3, uma ferramenta de IA generativa que permite criar vídeos a partir de texto, integrando música e diálogo nos mesmos.

Neste sentido, a Google assinalou que cumpre "acordo específicos" com criadores e empresas de meios de comunicação, ao mesmo tempo que afirmou que sempre utilizou conteúdos do YouTube para melhorar os seus produtos.

Este anúncio surge depois de a empresa ter anunciado que o Veo 3 será integrado na ferramenta "shorts" do YouTube este verão, o que significa que a tecnologia vai competir com o mesmo conteúdo que está a ser utilizado para a melhorar, refere a Europa Press.