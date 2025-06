O Irão é o país que acolhe mais refugiados em todo o mundo, diz à Renascença Joana Feliciano, da secção portuguesa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

“Muitas vezes, pensa-se logo à partida que os países que mais acolhem estão situados no contexto europeu, mas não é assim”, refere esta responsável que, assim contraria, uma perceção generalizada nos países desenvolvidos.

A maior parte dos refugiados é acolhida “em países de baixo e médio rendimento”, sendo que o primeiro “é a República Islâmica do Irão, com são cerca de 3,5 milhões de refugiados”, uma circunstância coincidente com o conflito com Israel que faz com que seja “natural” que este número “aumente e, até, se agrave, exigindo um reforço da resposta humanitária”.

Em segundo lugar, “temos a Turquia, que é o segundo país que mais acolhe, em terceiro a Colômbia, em quarto a Alemanha, o único país europeu, e também, em número cinco, a Uganda”, detalha Joana Feliciano.

Por outro lado, esta responsável lembra que a esmagadora maioria dos refugiados desloca-se para países vizinhos, significando isso que o Irão recebe muitos refugiados de países do Médio Oriente em conflito, como é o caso da Síria ou do Líbano.