Israel vai intensificar ataques sobre "símbolos do regime" do Irão

O ministro da Defesa de Israel anunciou, esta sexta-feira, que deu ordens ao exército israelita para intensificar os ataques a "símbolos do regime" em Teerão, capitão do Irão, com o objetivo de a destabilizar.

"Devemos atingir todos os símbolos do regime e os mecanismos de opressão da população, como a milícia Basij, e a base de poder do regime, como a Guarda Revolucionária", afirmou Israel Katz.

O Irão afirmou, esta sexta-feira, que não vai discutir o futuro do programa nuclear enquanto está sob ataque de Israel. Vários países europeus estão a tentar convencer o regime de Teerão a regressar às negociações, enquanto o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, pondera abertamente a hipótese de envolver o país no conflito atual.

Uma semana após começar a atacar o Irão, o exército israelita levou a cabo novos ataques contra dezenas de alvos militares durante a noite, incluindo locais de produção de mísseis e uma organização de pesquisa envolvida no desenvolvimento de armas nucleares em Teerão.

O Irão lançou pelo menos uma nova onda de mísseis na manhã desta sexta-feira, atingindo zonas perto de apartamentos residenciais, prédios de escritórios e instalações industriais na cidade de Bersheba, no sul de Israel.