Polícia espanhola faz diligências na sede do PSOE para investigar alegações de corrupção

A polícia espanhola fez, esta sexta-feira, diligências na sede do PSOE na sexta-feira para copiar os e-mails do ex-alto funcionário do partido, Santos Cerdan, cuja renúncia durante uma investigação de corrupção, na semana passada, desencadeou uma grave crise política.

Segundo o jornal El País, agentes da Unidade Central Operativa (UCO) da Guardia Civil entraram na sede dos socialistas espanhóis, para clonar as contas de correio eletrónico de Santos Cerdán, permanecendo no interior do edifício durante mais de duas horas.

O juiz Leopoldo Puente, que está a investigar as alegações contra Cerdan e o ex-ministro dos Transportes, José Luis Abalos, ordenou que o partido permitisse aos agentes entrar nas instalações. A Guarda Civil e autoridades governamentais afirmaram que a medida não equivale a buscas.

A porta-voz do governo, Pilar Alegria, e o ministro dos Transportes, Oscar Puente, também confirmaram passagens semelhantes da Guardia Civil em instalações do Administrador de Infraestruturas Ferroviárias (Adif), e da Direção Geral de Estradas.

A renúncia de Cerdan, um aliado próximo do primeiro-ministro Pedro Sanchez, a 12 de junho, e as revelações subsequentes de possível má conduta, desestabilizaram a coligação que apoia o governo minoritário de Pedro Sánchez.