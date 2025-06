​Reunião UE-Irão. Europa apela a solução negociada para guerra no Médio Oriente

Os ministros europeus reafirmaram a preocupação sobre a expansão do programa nuclear do Irão, “que não tem qualquer objetivo civil credível”.

Todas as partes devem evitar dar passos que possam agravar, ainda mais, a situação no Médio Oriente, refere o comunicado conjunto dos ministros europeus e britânico.

Os responsáveis europeus e o Irão manifestaram a intenção de voltar à mesa das negociações em breve.

"O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros expressou a sua vontade de continuar as discussões sobre o programa nuclear e, de forma mais ampla, sobre todas as questões, e esperamos que o Irão se comprometa com a discussão, inclusive com os Estados Unidos, para chegar a uma solução negociada", disse o ministro francês, Jean-Noel Barrot.

O ministro britânico, David Lammy, afirmou que os países europeus estão ansiosos para continuar as negociações com o Irão.

"Este é um momento perigoso e é extremamente importante que não vejamos uma escalada regional deste conflito", disse o chefe da diplomacia britânica.