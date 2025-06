Trump contraria diretora dos serviços secretos sobre programa nuclear do Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta sexta-feira que a sua diretora dos serviços secretos, Tulsi Gabbard, estava errada ao sugerir que não há evidências de que o Irão esteja a construir uma bomba nuclear.



Em declarações aos jornalistas, Donald Trump contrariou Tulsi Gabbard, que no início do ano disse no Congresso que o regime de Teerão tinha retomado o programa de armas atómicas.

Trump adianta que está em conversações com o Irão e admite apoiar um cessar fogo entre Teerão e Israel.