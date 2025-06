Irão. EUA deslocam bombardeiros B-2 para Guam

Os Estados Unidos estão a deslocar bombardeiros B-2 para a ilha de Guam, no Pacífico, avança a agência “Reuters”.

A medida surge num momento em que Washington avalia uma possível intervenção militar ao lado de Israel, na sequência da escalada de hostilidades com o Irão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Fontes ouvidas da administração Trump, que pediram anonimato, não confirmaram se este movimento está diretamente relacionado com as tensões no Médio Oriente. Também não indicaram quantos bombardeiros estão a ser deslocados, nem se foram emitidas ordens para além de Guam.