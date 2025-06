Irão. Khamenei escolhe três possíveis sucessores perante ameaça de assassinato

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, terá nomeado três clérigos como potenciais sucessores, num gesto preventivo perante o risco de ser assassinado durante a escalada do conflito com Israel.

A notícia foi avançada este sábado pelo “The New York Times”.

Khamenei encontra-se escondido num bunker e deixou de utilizar qualquer forma de comunicação eletrónica, confiando apenas num assessor de confiança para comunicar com o exterior. O objetivo será dificultar a sua localização.

Perante um cenário de guerra, o líder de Teerão pretende garantir uma transição rápida e estável, caso venha a ser morto, contrariando o habitual processo demorado e criterioso que envolve o corpo clerical.

Apesar da gravidade da situação, o New York Times destaca que a cadeia de comando iraniana continua funcional e não há sinais visíveis de dissidência interna.

O acesso à Internet e a comunicações internacionais foi amplamente bloqueado no Irão, numa tentativa de controlar a circulação de informação. Em Teerão, vários distritos foram evacuados após ordens israelitas, com postos de controlo instalados em estradas principais e secundárias.