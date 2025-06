Mensagem lançada ao mar recebe resposta 31 anos depois

Uma mensagem lançada ao mar por uma rapariga escocesa em 1994 recebeu resposta três décadas depois, após ter sido encontrada numa ilha na Noruega.

Alaina Beresford, de Portknockie, tinha 12 anos quando enviou a mensagem como parte de um trabalho escolar. A carta, colocada numa garrafa de refrigerante, pedia a quem a descobrisse que respondesse com informações sobre si e o local onde a encontrasse.

Dizia o seguinte: “Querido/a descobridor/a, o meu nome é Alaina Stephen e tenho 12 anos. Sou de Portknockie e estou a fazer um trabalho sobre a água, por isso decidi enviar uma mensagem numa garrafa. O marido da minha professora levou-as e largou-as no meio do oceano. Quando encontrares esta mensagem, por favor escreve-me de volta com o teu nome, passatempos, onde e quando encontraste a mensagem e, se possível, um pouco de informação sobre a tua zona. Com os melhores cumprimentos, Alaina Stephen. P.S. Sou da Escócia.”