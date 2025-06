"Não se deixem envenenar", apela Erdogan a países com influência sobre Israel

Israel está a tentar sabotar as negociações sobre a capacidade nuclear do Irão e os países que são seus aliados não se devem deixar envenenar. A mensagem do Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi deixada este sábado, durante uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização de Cooperação Islâmica, em Istambul.

Os ataques de Israel ao Irão — que acontecem pouco antes de uma nova ronda de negociações sobre nuclear com os Estados Unidos — tiveram como objetivo sabotar essas conversações, defendeu Erdogan. E isso, concluiu, revela que Telavive não quer resolver os conflitos por via diplomática.

Pelo menos 430 pessoas morreram e 3.500 ficaram feridas no Irão desde o início do conflito com Israel, a 13 de junho, segundo o balanço divulgado este sábado pela agência estatal iraniana Nour News, que cita o Ministério da Saúde do país.



Em Istambul, Erdogan apelou ainda aos países com influência sobre Israel para que não se deixem envenenar pela sua retórica e procurem uma solução para o conflito através do diálogo, evitando uma escalada mais ampla.

Erdogan pediu ainda aos países muçulmanos que reforcem os esforços para impor sanções a Israel, com base no direito internacional e nas resoluções das Nações Unidas.