Queda de balão de ar quente no Brasil faz oito mortos

Um balão de ar quente tripulado incendiou-se e caiu causando a morte de oito das 21 pessoas que transportava, este sábado, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil, confirmaram as autoridades.

Do grupo, 13 pessoas sobreviveram e foram levadas para os hospitais mais próximos.

A notícia foi confirmada pelo governador do estado, Jorginho Mello, numa publicação no X.