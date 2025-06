Tesla vai construir fábrica de armazenamento de eletricidade na China

A Tesla, de Elon Musk, anunciou este sábado que assinou um contrato na China para construir a sua primeira fábrica de armazenamento em grande escala para a rede elétrica chinesa.

"A Tesla assinou oficialmente o seu primeiro projeto de uma fábrica de armazenamento de energia para a rede na China continental", declarou o grupo especializado em veículos elétricos e que também fabrica baterias e painéis solares na sua conta na rede social chinesa Weibo.

A empresa disse que a instalação, que deverá ser "a maior" do seu tipo na China, "permitirá o ajuste dos recursos da rede de energia e abordará eficazmente as pressões do fornecimento de energia urbana".

De acordo com o jornal financeiro chinês Yicai, o contrato assinado pela Tesla Shanghai, as autoridades da cidade de Shangai China e a China Kangfu International Leasing, prevê um investimento de quatro mil milhões de yuan, ou seja, quase 485 milhões de euros.

A Tesla instalou uma linha de montagem de veículos em Xangai, que também produziu mais de 100 Megapacks no primeiro trimestre de 2025 para exportação, nomeadamente para a Europa. Um Megapack é uma bateria gigante que pode armazenar mais de 3,9 megawatts-hora de eletricidade, o equivalente ao consumo de 3.600 casas em média durante uma hora, segundo o 'site' da Tesla.

O grupo salienta que estes blocos, que se assemelham a contentores brancos, podem ser ligados entre si até ao infinito, cada um com o seu próprio dispositivo de conectividade.

Nesta fase, o grupo americano afirma ter instalado o equivalente a mais de 10 gigawatts-hora (GWh), nomeadamente em vários estados americanos como o Texas (81 unidades) e o Alasca (37 unidades), bem como na Austrália (212 unidades).

A assinatura deste contrato acontece numa altura de relações tensas entre Washington e Pequim, tendo como pano de fundo a guerra comercial iniciada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O patrão da Tesla, o bilionário Elon Musk, foi um conselheiro próximo e financiador de Donald Trump durante a sua campanha para a Casa Branca e, até ao final de maio, dirigiu o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglesa), cuja missão era reduzir drasticamente as despesas federais).

Mais recentemente a relação entre Musk e Trump deteriorou-se de tal maneira que levou a uma guerra aberta entre ambos nas suas respetivas redes sociais.